Papa Francesco addio da Napoli a San Pietro il viaggio silenzioso dei giovani

Ilmattino.it - Papa Francesco addio, da Napoli a San Pietro il viaggio silenzioso dei giovani Leggi su Ilmattino.it inviato a Città del VaticanoSi sono mossi quando era già buio, sono partiti organizzandosi alla meglio, qualcuno per tempo, molti altri all?ultimo momento. Non esiste una.

Addio Papa Francesco, le parole dell’Arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia - Tempo di lettura: 2 minuti “Ci hai parlato con il cuore, Francesco. Con il cuore e con la vita. Con quella voce che sapeva di Vangelo e di strada, di cielo e di polvere, di speranza ostinata e misericordia senza misura. Grazie! Grazie perché ci hai insegnato che la Chiesa non è una fortezza, ma un ospedale da campo. Grazie perché ci hai mostrato che l’autorità è servizio, che la fede è scommettere tutto sul Vangelo, che la tenerezza e la cura sono rivoluzioni necessarie, che la Pace va difesa a tutti i costi, oggi più che mai”. 🔗anteprima24.it

“Con Napoli aveva rapporto straordinario”: le reazioni all’addio di Papa Francesco - Dal cardinale Mimmo Battaglia - a lui legatissimo - al sindaco di Napoli Manfredi al governatore De Luca: le reazioni alla morte del Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Addio Papa Francesco, l'Arcivescovo Bellandi: "Parrocchie e comunità organizzino momenti di preghiera", il cordoglio di De Luca e Napoli - Addio a Papa Francesco: il Santo Padre si è spento questa mattina, all'età di 88 anni. Di ieri, il suo saluto in piazza San Pietro che non lasciava presagire quanto stesse per accadere. Appresa l’improvvisa e triste notizia della salita al Cielo del Santo Padre, l’Arcivescovo S.E. Monsignor... 🔗salernotoday.it

Morto Papa Francesco, la Campania in viaggio: un fiume di gente per l’addio a Bergoglio - Il Sud Italia, a cominciare da Napoli e dalla Campania, si mobilita per l’estremo saluto al «Papa del Sud del Mondo». La carovana che partirà dal capoluogo partenopeo ... 🔗ilmattino.it

Scuole Chiuse per l’Addio al Papa: Perso un giorno di Ferie? - La chiusura delle scuole a Roma e in altre località in occasione dei funerali di Papa Francesco ha sollevato una serie di interrogativi riguardo le conseguenze per i dipendenti scolastici. Questa deci ... 🔗msn.com