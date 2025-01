Ilfattoquotidiano.it - Scommette contro la sua squadra e perde una schedina da 4 milioni. L’autore del gol decisivo lo chiama: “Ma come hai potuto?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vedere sfumare 4di euro per una vittoria della tua. È quello che è successo a un tifoso dell’Albacete, che aveva giocato laquasi perfetta: 13 risultati azzeccati su 14, tranne appunto quello di Albacete–Almeria. In teoria era uno dei match più scontati della 24esima giornata della Liga2, la seconda divisione spagnola. L’Almeria è capolista e nonva da 14 match consecutivi: per questo il tifoso ha deciso di far prevalere la ragione erela suadel cuore. È finita malissimo, per lui: vittoria per 2-1 dei padroni di casa e 4persi, con la consolazione di una vincita da 45mila euro.La storia del tifoso beffato ha fatto il giro del web in Spagna, tanto che alla fine l’Albacete ha deciso di contattarlo. Quando ha risposto allata, si è trovato di fronte Jon Morcillo, ovverodella doppietta che ha deciso l’in