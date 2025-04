Solo per oggi Amazon pareggia il NO IVA di MediaWorld | tante super offerte

MediaWorld ha avviato una nuova campagna promozionale denominata NO IVA, che consiste in un forte sconto pari al 18,04% (uguale allo scorporo dell'IVA al 22%) su tantissimi prodotti, notizia che vi abbiamo già riportato proprio un paio di giorni fa. La notizia di oggi è che Amazon pareggia il NO IVA di MediaWorld con tante super offerte.

