Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione | ritrovato morto il pilota

pilota è stato ritrovato senza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia. Per lui non c'è stato niente da fare. Leggi su Fanpage.it Ilè statosenza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia. Per lui non c'è stato niente da fare.

Ne parlano su altre fonti

Tragedia nei cieli del Lazio: col deltaplano colpisce i cavi dell’alta tensione e precipita. Niente da fare per il pilota del mezzo. L’incidente questa mattina tra Sezze e Pontinia - Una tragedia quella accaduta tra Sezze e Pontinia questa mattina, quando un uomo ha perso la vita durante un volo con il suo deltaplano a motore. L’incidente è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere, vicino alle sponde del fiume Ufente, in località Gricilli. La dinamica dell’incidente La vittima, un uomo di Artena, era in volo con il suo deltaplano, ma poco dopo il decollo ha segnalato alcuni problemi tecnici. 🔗dayitalianews.com

Aereo precipita e si schianta contro un bus: ci sono morti - Un aereo bimotore King Air F80 si è schiantato questa mattina a Barra Funda, nella zona ovest di San Paolo, in Brasile. Il velivolo si sarebbe schiantato contro un autobus e alcune auto mentre tentava un atterraggio di emergenza. Due persone sono morte, altre due sono rimaste ferite. Lo schianto si è verificato sull’Avenida Marquês de São Vicente, importante arteria stradale della regione, ora chiusa. 🔗tvzap.it

Aereo precipita all’improvviso e si schianta: dramma in Italia, impatto spaventoso - Un aereo ultraleggero è decollato di prima mattina da Alzate Brianza, in provincia di Como, durante una splendida giornata di sole. Tuttavia, qualcosa è andato storto durante il volo “a vela”, per motivi ancora da chiarire. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 8:30 di venerdì e sono dovuti intervenire nelle montagne di Cino, in Valtellina (provincia di Sondrio), dove l’aliante è precipitato, finendo capovolto in un bosco. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione: ritrovato morto il pilota; Colpisce i cavi elettrici e precipita con il parapendio in piazza, grave 60enne; Urta i cavi elettrici con un parapendio a motore e si schianta in una piazza nel Mantovano: 60enne gravissimo; Borgo Mantovano, parapendio a motore colpisce i cavi elettrici e cade sulla piazza Gramsci: gravissimo il pilota di 60 anni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione: ritrovato morto il pilota - Il pilota è stato ritrovato senza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia ... 🔗fanpage.it

Precipita con il deltaplano sui cavi dell'alta tensione: muore un uomo - La tragedia al confine tra Sezze e Pontinia. Inutili i soccorsi. L'uomo aveva segnalato difficoltà durante il volo. L'impatto fatale nei pressi del fiume Ufente ... 🔗ciociariaoggi.it

Deltaplano precipita, trovato il corpo senza vita del pilota: l'incidente tra Sezze e Pontinia - E' stato trovato poco fa, verso le 13,30, il corpo senza vita del pilota che si era lanciato probabilmente da Sezze con un deltaplano. Era circa mezzogiorno quando carabinieri e ... 🔗msn.com