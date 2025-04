Il Como salvo in Serie A Contro il Genoa finisce 1-0

AGI - Il Como è aritmeticamente salvo. La compagine lariana supera 1-0 il Genoa nel match del Sinigaglia, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 20242025: decide un gol siglato nella ripresa da Gabriel Strefezza. Dopo appena quattro minuti la formazione rossoblù crea la sua prima grande occasione da rete con Kassa che, su assist di Norton-Cuffy, non sfrutta l'errore di Kempf e spedisce alto. Al 14' arriva la risposta dei padroni di casa con Ikoné che va alla conclusione, ma una deviazione di Masini è sufficiente per sventare la minaccia. Cinque minuti più tardi Goldaniga prova a ripetere la scena di una settimana fa svettando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma non centra lo specchio della porta. Al 28' Vojvoda e Butez rischiano di fare la frittata, regalando un sanguinoso pallone ad Ahanor, il cui tiro viene fermato soltanto dalla base del palo.

