Ripartite nella Bassa le ricerche della donna scomparsa da più di due settimane

Ripartite sabato le ricerche di Clara Rossignoli, la 79enne sparita dalla propria abitazione di Porto di Legnago da venerdì 11 aprile. Anche nella giornata di domenica i vigil del fuoco stanno battendo la zona alla ricerca di tracce dell'anziana, utilizzando anche droni e cinofila.

