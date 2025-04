MotoGp in Spagna domina a sorpresa Alex Marquez Bagnaia solo terzo

Marquez cade al terzo giro. Ne approfitta il fratello minore, alla prima vittoria in MotoGp. Delusione per Bagnaia, che non riesce a superare Quartararo Ilgiornale.it - MotoGp, in Spagna domina a sorpresa Alex Marquez. Bagnaia solo terzo Leggi su Ilgiornale.it A Jerez, dopo la vittoria nella sprint race, Marccade algiro. Ne approfitta il fratello minore, alla prima vittoria in. Delusione per, che non riesce a superare Quartararo

Se ne parla anche su altri siti

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Marc Marquez domina. Dall’Igna punzecchia Bagnaia: “Mi aspettavo di più, fa sempre fatica” - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 15.26 Dall’Igna a Sky Sport: “Onestamente mi aspettavo di più da Bagnaia. Nelle Sprint fa sempre fatica“. Una frase che è più di una punzecchiatura… 15.25 La classifica aggiornata del Mondiale MotoGP: 1. Marc Marquez (Ducati) 135 2. Alex Marquez (Ducati) 1153. Francesco Bagnaia (Ducati) 1044. Franco Morbidelli (Ducati) 845. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 52 6. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez domina. Podio anonimo per Bagnaia, caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA MARC MARQUEZ CADE: IN PRECEDENZA LA CARENATA CON BAGNAIA 14.55 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.54 Su 10 gare disputate (tra Sprint e gare domenicali), Marc Marquez ne ha vinte 8 ed è caduto nelle altre due. Solo per questo la classifica è ancora corta. 14.53 Il prossimo GP sarà a Le Mans tra due settimane. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Alex Marquez tallona Quartararo, Bagnaia fatica. Caduto Marc Marquez - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18 Bagnaia si stacca e paga 7 decimi dalla coppia di testa. Pecco fa proprio tanta fatica a gestire la moto in frenata. -19 Jerez si conferma pista stregata per Marquez: proprio qui iniziò il suo lungo calvario nel 2020. -19 Bagnaia sta facendo fatica a tenere il passo di Quartararo ed Alex Marquez. Marc Marquez intanto è 21° a 20.7 dalla vetta. Potrebbe tranquillamente finire in zona punti. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

MotoGp, in Spagna domina a sorpresa Alex Marquez. Bagnaia solo terzo; MotoGP Jerez, Sprint Race: domina Marc Marquez, il fratello Alex e Bagnaia sul podio; MotoGP Spagna: Marc Marquez domina la Sprint, Quartararo ci prova ma cade. Alex e Bagnaia a podio; MotoGP, GP Spagna 2025: Alex Marquez domina le pre-qualifiche a Jerez. Bagnaia e Morbidelli subito dietro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

MotoGp, in Spagna domina a sorpresa Alex Marquez. Bagnaia solo terzo - A Jerez, dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez cade al terzo giro. Ne approfitta il fratello minore, alla prima vittoria in MotoGp. Delusione per Bagnaia, che non riesce a superare Quartara ... 🔗ilgiornale.it

MotoGP Spagna: vince Marquez ma è Alex davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc cade, rientra e chiude 12° - Il racconto in diretta del GP di Spagna. Si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle ore 14.00 di domenica 27 aprile 2025 ... 🔗sport.virgilio.it

Jerez diretta MotoGp Spagna: la gara in tempo reale - Quinto appuntamento della stagione con la sorpresa Quartararo in pole, ma i fratelli Marquez ancora una volta favoriti per la vittoria, con Bagnaia terzo incomodo ... 🔗corrieredellosport.it