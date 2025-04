Club Arezzo sconfitta indolore a Massa Carrara

Arezzo, 27 aprile 2025 – Club Arezzo sconfitta indolore a Massa CarraraCon la promozione già acquisita i Botoli cedono lottando per 0-3 alla formazione di Massa.I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Nataletti e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che trovano subito delle buone giocate, set giocato in sostanziale parità, i padroni di casa trovano l’allungo decisivo sul finale e chiudono per 25-22Secondo parziale, ancora in equilibrio, ottimi gli ingressi di Amatucci, solido in difesa e l’esordio dei giovani Baun e Biribicchi classe 2009 autori di una ottima prova. Come nel primo set i padroni di casa sono piu efficaci sul finale e vincono per 25-21. Lanazione.it - Club Arezzo sconfitta indolore a Massa Carrara Leggi su Lanazione.it , 27 aprile 2025 –Con la promozione già acquisita i Botoli cedono lottando per 0-3 alla formazione di.I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Nataletti e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che trovano subito delle buone giocate, set giocato in sostanziale parità, i padroni di casa trovano l’allungo decisivo sul finale e chiudono per 25-22Secondo parziale, ancora in equilibrio, ottimi gli ingressi di Amatucci, solido in difesa e l’esordio dei giovani Baun e Biribicchi classe 2009 autori di una ottima prova. Come nel primo set i padroni di casa sono piu efficaci sul finale e vincono per 25-21.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lucchese sconfitta dall'Arezzo: play-out sempre più vicini - La Pantera va ko ad Arezzo. Dopo essere andata in vantaggio con Melgrati, si fa recuperare dagli amaranto che dilagano nel secondo tempo. E, ora, deve sperare, domenica, di battere la Torres o di pareggiarvi e in un ko del Sestri Levante, visto che, attualmente, non c’è più forbice di nove punti, ma ci sarebbero i play-out. Prima dell’inizio della gara momento di raccoglimento molto toccante in memoria di Papa Francesco. 🔗sport.quotidiano.net

Il Club Arezzo cade a Livorno nella quinta giornata pool promozione serie C - Arezzo, 31 marzo 2025 – Si interrompe nella insidiosa trasferta livornese la striscia di vittorie della formazione nero amaranto che offrono una prova opaca e rimediamo un secco 3-0 I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Partenza in salita per i Botoli che appaiono un po' contratti, il gioco singhiozza e i padroni di casa ne approfittano subito portandosi largamente in vantaggio e chiudendo agilmente per 25-14. 🔗lanazione.it

Divisione regionale 1. Academy, sconfitta indolore. Lugo, ko amaro col Massa - Si è chiusa la prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 e tutte e tre le formazioni ravennati ritorneranno in campo dal primo week end di marzo per la Poule Play Off, che consiste in tre gironi regionali da cinque squadre ciascuno con gare di andata e ritorno. Non si conosce però ancora la formula successiva e quante si qualificheranno ai playoff e la speranza delle società è che il Comitato Regionale le comunichi entro l’inizio della seconda fase. 🔗sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Volley, sconfitta indolore per Club Arezzo a Massa Carrara; A Lucca una sconfitta indolore per la BC Servizi Arezzo; A Lucca una sconfitta indolore per la BC Servizi Arezzo; Volley A1 femminile, sconfitta indolore per la Igor a Roma. 🔗Cosa riportano altre fonti