L’unica Tesla che ci piace è quella che brucia | gli anarchici rivendicano l’incendio alla concessionaria di Elon Musk a Roma

L’unica Tesla che ci piace è quella che brucia. e come brucia bene!». È con queste parole che gli anarchici italiani hanno rivendicato l’incendio che ha distrutto diciassette auto in una concessionaria Tesla di via Serrapicola, a Roma, la notte tra il 30 e il 31 marzo. Sull’episodio ha aperto un’inchiesta la procura antiterrorismo della Capitale, che ha sospettato fin da subito la possibile matrice anarchica. Lo stesso Elon Musk, proprietario del colosso delle auto elettriche, aveva da subito parlato di atto terroristico. E Andrea Stroppa, il suo referente in Italia, è stato messo sotto scorta pochi giorni più tardi. Le campagne di sabotaggio contro TeslaNella lettera con cui hanno rivendicato la responsabilità per l’incendio, gli anarchici hanno descritto Elon Musk come «il male assoluto» e lo hanno attaccato sia per la sua vicinanza a Donald Trump, che per il «colonialismo» del suo approccio imprenditoriale. Leggi su Open.online che ciche. e comebene!». È con queste parole che gliitaliani hanno rivendicatoche ha distrutto diciassette auto in unadi via Serrapicola, a, la notte tra il 30 e il 31 marzo. Sull’episodio ha aperto un’inchiesta la procura antiterrorismo della Capitale, che ha sospettato fin da subito la possibile matrice anarchica. Lo stesso, proprietario del colosso delle auto elettriche, aveva da subito parlato di atto terroristico. E Andrea Stroppa, il suo referente in Italia, è stato messo sotto scorta pochi giorni più tardi. Le campagne di sabotaggio controNella lettera con cui hanno rivendicato la responsabilità per, glihanno descrittocome «il male assoluto» e lo hanno attaccato sia per la sua vicinanza a Donald Trump, che per il «colonialismo» del suo approccio imprenditoriale.

Nasdaq brucia 1.000 miliardi, Tesla crolla del 15% - Il Nasdaq perde oltre il 4% e vede andare in fumo 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il tonfo è legato alle Magnifiche 7, spinte al ribasso da Tesla. Il colosso delle auto elettriche perde il 15%, il calo maggiore dal 2020.

Elon 'mani di forbice', Musk la mina vagante per Trump. E Tesla brucia 700 miliardi - Roma, 8 marzo 2025 - Negli Stati Uniti e altrove, da destra a sinistra, cresce l'antipatia per Elon Musk. E Tesla e Twitter ne fanno le spese con danni ai concessionari delle auto, e abbandoni improvvisi, e motivati, del social da parte anche di Vip. Il miliardario Ceo di Tesla, dopo aver trascinato Donald Trump in campagna elettorale, si è ritagliato un ruolo di 'contabile senza scrupoli' nella nuova amministrazione con il temuto DOGE, il dipartimento di efficienza governativa (Department of Government Efficiency).

