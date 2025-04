Morto in moto poco prima di diventare papà | lunedì l' addio a Nicolas

lunedì 28 aprile i funerali di Nicolas Ronchini, il 30enne Morto tragicamente nell’incidente in moto all’interno della galleria Agnese tra Ledro e Riva del Garda. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Idro, nel bresciano, alle 16.La. Trentotoday.it - Morto in moto poco prima di diventare papà: lunedì l'addio a Nicolas Leggi su Trentotoday.it Si svolgeranno28 aprile i funerali diRonchini, il 30ennetragicamente nell’incidente inall’interno della galleria Agnese tra Ledro e Riva del Garda. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Idro, nel bresciano, alle 16.La.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aneurisma prima dell’incidente in moto, morto il 18enne Jacopo Apolloni: “Il suo sogno fare il meccanico di aerei” - Ha combattuto per ore tra la vita e la morte, ma alla fine non ce l’ha fatta. Jacopo Apolloni, diciottenne di Roana (Vicenza), si è spento nella tarda serata di domenica all’ospedale di Cittadella (Padova) a seguito di un aneurisma improvviso che lo ha colpito mentre guidava la sua moto. Il malore ha causato la perdita di controllo del mezzo, portando allo scontro con una Jaguar che stava transitando in quel momento. 🔗thesocialpost.it

La tragedia di Pietro Genuardi, morto poco prima del trapianto: la verità dietro la morte dell’attore - La scomparsa di Pietro Genuardi, avvenuta il 14 marzo scorso, ha scosso profondamente il mondo della televisione e tutti coloro che lo avevano conosciuto come un volto familiare e amato. L’attore, noto per i suoi ruoli in serie come Il Paradiso delle Signore, ha lasciato un vuoto enorme tra colleghi e fan. Durante il programma La Volta Buona, Caterina Balivo ha dedicato un ampio spazio alla memoria dell’attore, dove Alex Belli, suo amico e collega di lunga data, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla malattia che ha segnato la sua vita negli ultimi tempi. 🔗donnapop.it

Milano, 37enne morto sulla massicciata: “Poco prima camminava lungo i binari del treno” - Milano, 10 marzo 2025 – Tragedia lungo i binari questa mattina, lunedì 10 marzo, a Milano. Un uomo di 37 anni è stato trovato morto sulla massicciata del tratto ferroviario compreso tra le stazioni di Milano Certosa e Milano Centrale. Stando alle prime informazioni il giovane, di origini straniere, sarebbe stato visto in precedenza camminare lungo i binari. Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando gli agenti della Polfer giunta sul posto. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

?? Morto poco prima di diventare papà: lunedì l'addio al povero Nicolas; Incidente in A12, moto si schianta su auto: morto un 22enne; Si chiamava Marco Di Pentima il 48enne morto nell'incidente a Pianella; Roma, 25enne muore in un incidente a Dragona: moto contro un palo. «Fatale un'impennata». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Firenze, scontro tra un'auto e una moto sulla A11: un morto - È di un morto e un ferito non grave il bilancio di un incidente, sabato sera, lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare, poco prima dell'uscita di Sesto Fiorentino, in direzione del capoluogo toscano. Coinv ... 🔗msn.com

Caduta in moto: 15enne in ospedale - Caduta in moto: 15enne in ospedale. Attimi di apprensione questa mattina ad Adro, allertati i soccorsi in codice rosso ... 🔗primabrescia.it

Incidente tra auto e moto a Govone, morto un motociclista - Lo scontro è avvenuto sulla Statale 231 di Santa Vittoria d’Alba. Ferita, ma non grave, la donna che viaggiava con la vittima. Illesi i due passeggeri della vettura ... 🔗rainews.it