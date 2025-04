La juventud del Papa inonda Roma | oltre 200 mila ragazzi con gli occhi lucidi e il pensiero a Francesco

Papa Francesco sono sostituite dai sorrisi di ragazzi e adolescenti che da questa mattina hanno inondato, come un fiume in piena, piazza San Pietro. «La juventud del Papa» , oltre 200 mila, arrivata da tutto il mondo a Roma per celebrare il loro Giubileo. Numerosi i gruppi dall’Italia, ma anche da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna,. Feedpress.me - La "juventud del Papa" inonda Roma: oltre 200 mila ragazzi con gli occhi lucidi e il pensiero a Francesco Leggi su Feedpress.me E’ il day after e le lacrime di tristezza per i funerali disono sostituite dai sorrisi die adolescenti che da questa mattina hannoto, come un fiume in piena, piazza San Pietro. «Ladel» ,200, arrivata da tutto il mondo aper celebrare il loro Giubileo. Numerosi i gruppi dall’Italia, ma anche da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna,.

Cinquecento giovani pellegrini a Roma per le esequie di papa Francesco - È confermata la partecipazione di oltre 500 pellegrini adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al loro Giubileo a Roma, in programma il prossimo fine settimana, guidato dall'arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli...

Papa Francesco al Gemelli di Roma: i motivi del ricovero e le sue condizioni - Il Papa, stamani, al termine delle udienze, "si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il Pontefice era apparso in tv con un videomessaggio qualche giorno fa nel corso della prima serata di Sanremo. Ha usato parole forti rivolegndo un appello importante per la pace nel mondo: "Ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti ...

Il corpo di Papa Francesco sarà trasferito nella Cappella di Santa Marta. Alle 19 la messa a Roma in suo ricordo - Cosa succede ora in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco? Secondo quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il corpo del Pontefice verrà portato nella Cappella di Santa Marta, dove avverrà la constatazione del decesso. Sempre seguendo le indicazioni previste dall'Ordo, questo trasferimento dovrebbe avvenire nella serata di oggi, lunedì 21 aprile. San Pietro si riempie di fedeli Nel frattempo, sono numerosi i fedeli che hanno riempito piazza San Pietro.

