Visita guidata e passeggiata nel Parco Monte Barro

Parco Monte Barro un'interessante Visita guidata ai giardini storici di Villa Bertarelli, alla serra e al centro di ricerca Cfa - Centro Flora Autoctona. Appuntamento a domenia 18 maggio. Si proseguirà con una. Leccotoday.it - Visita guidata e passeggiata nel Parco Monte Barro Leggi su Leccotoday.it In occasione delle 'Giornate Faibioversità' la delegazione Fai di Lecco organizza alun'interessanteai giardini storici di Villa Bertarelli, alla serra e al centro di ricerca Cfa - Centro Flora Autoctona. Appuntamento a domenia 18 maggio. Si proseguirà con una.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Adaptive Signals: passeggiata guidata con la designer Eliza Collin nel parco di Villa Malfitano - Sabato 15 marzo alle ore 11 il Museo Civico di Castelbuono, in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Whitaker organizza una passeggiata guidata con la designer Eliza Collin, nel parco di Villa Malfitano a Palermo, al momento chiuso al pubblico e aperto in via eccezionale per l’occasione. ... 🔗palermotoday.it

Con il naso all'insù, visita guidata ornitologica al Parco del Castello di Miradolo - Sabato 12 aprile, ore 16.30 al Parco del Castello di Miradolo, è in programma la visita guidata ornitologica "Con il naso all'insù". Ma quanto "chiacchiericcio" tra i rami degli alberi in primavera! Non c'è periodo migliore per imparare a riconoscere qualche canto e provare a scovare i preziosi... 🔗torinotoday.it

Note Liberty tra la Casa Museo Murolo e il Golfo di Napoli: visita guidata con passeggiata - L'Associazione locus iste Luoghi e Memoria APS propone una visita al "MU", la Casa Museo Murolo in via Cimarosa 25, che dal 21 Febbraio scorso ha aperto al pubblico le porte dell'appartamento in cui la famiglia Murolo visse dal 1930 al 2003. Nelle stanze dove passarono personaggi come... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Visita guidata a Villa Bertarelli e passeggiata per scoprire la biodiversità del Parco Monte Barro; Riprendono le visite guidate nel Parco; È Villa Spada!; A Cervia aprono Salina, Parco Naturale e Casa delle Farfalle. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visita guidata al Parco della Gola del Tinazzo - Domenica 25 maggio alle 9,30 Pro Loco Castro, in collaborazione con Legambiente Alto Sebino, organizza una visita guidata ... 10 inizierà la passeggiata alla scoperta del Parco della gola del ... 🔗ecodibergamo.it

Il parco riscoperto del Castello di Miradolo: sabato 19 aprile una speciale visita guidata - SAN SECONDO DI PINEROLO – È il 1824 quando Maria Elisabetta Ferrero della Marmora incarica il celebre paesaggista ottocentesco Xavier Kurten di progettare la trasformazione del parco del Castello di ... 🔗quotidianopiemontese.it

Vittorio Veneto, visite guidate al Parco Papadopoli: ecco come partecipare - Domenica 27 aprile prima visita guidata al Parco Papadopoli. E’ organizzata dal Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con le associazioni Zheneda, De Natura e NaturalMente Guide. 🔗oggitreviso.it