Ho chiamato il mio agente dopo una sessione di allenamento con Owen e Gerrard e ho detto | Ci sono due ragazzi che dovresti firmare se non sei sciocco Ma non è venuto! ‘ | L’ex attaccante del Liverpool ricorda il primo incontro con Star Duo nel 1997

Liverpool vantava una serie di giovani impressionanti alla fine degli anni '90 che entravano nella prima squadra, tra cui Steven Gerrard e Michael Owen, ma un agente ha perso l'opportunità di firmarli.Mentre è ancora solo 17, Owen ha fatto il suo debutto durante la stagione 199697, con Gerrard che lo segue un paio di anni dopo. Entrambi si sono rapidamente sviluppati ad Anfield e sono diventati importanti giocatori sotto la prima Roy Evans e poi Gerard Houlier, con la coppia che si distingue nell'allenamento del Liverpool tra professionisti esperti come Paul Ince, Steve McManaman e Rigobert Song.Karl -Heinz Riedle, internazionale tedesco, si è unito a Liverpool nel 1997 dopo aver appena vinto la Champions League con il Borussia Dortmund, ed è stato immediatamente colpito dai laureati dell'Accademia – tanto che ha persino telefonato al suo agente spingendolo a firmarli.

