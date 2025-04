Venezia-Milan Conceicao | Il mio futuro? Tra un mese dirò cosa voglio Magari…

Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Venezia-Milan, Conceicao: “Il mio futuro? Tra un mese dirò cosa voglio. Magari…” Leggi su Pianetamilan.it Sergio, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025

Su altri siti se ne discute

Bologna Milan, Conceicao nel post partita: «C’era un fallo di mano clamoroso sul primo gol! Tutti i giorni si parla del mio futuro…» - Le parole di Sergio Conceicao, allenatore della Milan, nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. Le dichiarazioni Sergio Conceicao, allenatore della Milan, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida di Serie A contro il Bologna. SUL GOL DI CASTRO – «Io dico che c’è un fallo di mano clamoroso sul primo gol. […] 🔗calcionews24.com

Conceicao arrabbiato: «Mio futuro dipende dall’Inter? Non c’è rispetto» - Sergio Conceicao si è mostrato abbastanza arrabbiato dopo la sconfitta del suo Milan contro l’Atalanta. Su Dazn ha reagito male alla domanda sull’Inter. RABBIA – Sergio Conceicao è arrabbiato dopo Milan-Atalanta per una domanda: «I giocatori di calcio devono essere coscienti che la partita importante è quella che si sta giocando, non quella successiva. Oggi è andata male soprattutto con i cambi che non ci hanno dato qualcosa in più nell’assalto finale. 🔗inter-news.it

Milan, Conceicao: "Voci sul nuovo allenatore da gennaio, non c'è rispetto. Il mio futuro? Preparare il derby" - Il Milan cade in casa contro l`Atalanta nella 33esima giornata di Serie A e ora l`Europa è un miraggio via campionato, resta la Coppa Italia... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia-Milan 0-2, gol e highlights. Reti di Pulisic e Gimenez, Conceiçao vince ancora; LIVE MN - Venezia-Milan (0-0): Abraham sostituisce Jovic all'ultimo; Moncada a DAZN: Non siamo soddisfatti della classifica. Siamo contenti del mister. Pensiamo ad un DS per sviluppare il club; Conceiçao: “Le voci sul mio futuro una mancanza di rispetto, ma non posso controllarle”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Venezia-Milan, Conceicao perde un’altra pedina: il rossonero alza bandiera bianca! - Sergio Conceicao perde un’altra delle sue pedine principali nel corso della gara esterna contro il Venezia: le condizioni del rossonero preoccupano. Dopo ... 🔗spaziomilan.it

Probabili formazioni Venezia-Milan: Conceicao, una sorpresa e una conferma - Le probabili formazioni di Venezia-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 12:30 al 'Penzo' Daniele Triolo Redattore 27 aprile 2025 (modifica il 27 aprile 2025 ... 🔗informazione.it

Venezia-Milan, sorride Conceiçao: si parla di un recupero importante - Venezia-Milan, sorride Conceiçao: si parla di un recupero importante. Svelate le condizioni del rossonero. Il Milan, reduce dalla splendida vittoria nel derby di semifinale di Coppa Italia contro l’In ... 🔗msn.com