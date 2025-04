LIVE Inter-Roma 0-0 | subito ammonito Mancini gol annullato a Frattesi

Inter e Roma, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoria Interna contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.3 minuti fa27 Aprile 2025 15:22 15:2220? – Prima conclusione della Roma verso la porta di Sommer. Bella azione dei giallorossi, con la palla che arriva a Soulé che si accentra e scarica per Koné, il cui destro termina però fuori dallo specchio.9 minuti fa27 Aprile 2025 15:16 15:1615? – Non ce la fa Pavard. Primo cambio forzato per l’Inter, con Inzaghi che inserisce Bisseck. Sololaroma.it - LIVE Inter-Roma 0-0: subito ammonito Mancini, gol annullato a Frattesi Leggi su Sololaroma.it A San Siro va in scena il big match tra, valido per la 34ª giornata di Serie A, calcio d’inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduce dalla vittoriana contro il Verona, mentre i nerazzurri dal pesante ko nel derby contro il Milan in Coppa Italia. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.3 minuti fa27 Aprile 2025 15:22 15:2220? – Prima conclusione dellaverso la porta di Sommer. Bella azione dei giallorossi, con la palla che arriva a Soulé che si accentra e scarica per Koné, il cui destro termina però fuori dallo specchio.9 minuti fa27 Aprile 2025 15:16 15:1615? – Non ce la fa Pavard. Primo cambio forzato per l’, con Inzaghi che inserisce Bisseck.

