Il Barcellona vince la Coppa del Re dopo una corrida di quasi 3 ore e chiude virtualmente l’epoca di Ancelotti al Real

Barcellona grazie alla legnata di Koundé al 116’, si consegna alla storia come una delle partite più spettacolari dell’anno. Una toreada magnifica, con i blaugrana dominatori nel primo tempo e premiati dall’1-0 di Pedri, il Real Madrid orgoglioso e rabbioso capace di ribaltare la situazione nella ripresa con Mbappé su punizione e una cabezata di Tchouameni, il 2-2 del Barça su assist lunare di Lamine Yamal e gol-gioiello di Torres, fino all’epilogo nei supplementari, dopo un lungo corpo a corpo. Una corrida, conclusa con Rudiger che, sostituito per problemi muscolari, al fischio finale ha lanciato una borsa di ghiaccio contro l’arbitro De Burgos Bengoetxea. In sei hanno dovuto controllare l’ira del tedesco, ora a rischio di una pesante squalifica. Ilfattoquotidiano.it - Il Barcellona vince la Coppa del Re dopo una corrida di quasi 3 ore e chiude virtualmente l’epoca di Ancelotti al Real Leggi su Ilfattoquotidiano.it La finale di Copa del Rey, iniziata alle 22 del 26 aprile e conclusa poco prima dell’una del 27 con il 3-2 a favore delgrazie alla legnata di Koundé al 116’, si consegna alla storia come una delle partite più spettacolari dell’anno. Una toreada magnifica, con i blaugrana dominatori nel primo tempo e premiati dall’1-0 di Pedri, ilMadrid orgoglioso e rabbioso capace di ribaltare la situazione nella ripresa con Mbappé su punizione e una cabezata di Tchouameni, il 2-2 del Barça su assist lunare di Lamine Yamal e gol-gioiello di Torres, fino all’epilogo nei supplementari,un lungo corpo a corpo. Una, conclusa con Rudiger che, sostituito per problemi muscolari, al fischio finale ha lanciato una borsa di ghiaccio contro l’arbitro De Burgos Bengoetxea. In sei hanno dovuto controllare l’ira del tedesco, ora a rischio di una pesante squalifica.

