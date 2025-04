Cina | marchi nazionali in mostra al Salone dell’auto di Shanghai

Shanghai International Automobile Industry Exhibition, a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 aprile 2025. L’esposizione, nota anche come Auto Shanghai 2025, non solo prefigura le tendenze tecnologiche del mercato automobilistico globale, ma dimostra anche la forza e la fiducia delle case automobilistiche cinesi in ascesa di fronte ai giganti mondiali affermati. Visitatrici si siedono su una Xpeng G6 esposta alla 21ma edizione della Shanghai International Automobile Industry Exhibition, a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 aprile 2025. L’esposizione, nota anche come Auto Shanghai 2025, non solo prefigura le tendenze tecnologiche del mercato automobilistico globale, ma dimostra anche la forza e la fiducia delle case automobilistiche cinesi in ascesa di fronte ai giganti mondiali affermati. Romadailynews.it - Cina: marchi nazionali in mostra al Salone dell’auto di Shanghai Leggi su Romadailynews.it I visitatori osservano una Xpeng P7+ esposta alla 21ma edizione dellaInternational Automobile Industry Exhibition, a, nellaorientale, il 26 aprile 2025. L’esposizione, nota anche come Auto2025, non solo prefigura le tendenze tecnologiche del mercato automobilistico globale, ma dianche la forza e la fiducia delle case automobilistiche cinesi in ascesa di fronte ai giganti mondiali affermati. Visitatrici si siedono su una Xpeng G6 esposta alla 21ma edizione dellaInternational Automobile Industry Exhibition, a, nellaorientale, il 26 aprile 2025. L’esposizione, nota anche come Auto2025, non solo prefigura le tendenze tecnologiche del mercato automobilistico globale, ma dianche la forza e la fiducia delle case automobilistiche cinesi in ascesa di fronte ai giganti mondiali affermati.

Su altri siti se ne discute

Cina: 137ma Fiera Canton mostra resilienza, vitalita’ di commercio estero nazionale - La 137ma edizione della Fiera di Canton ha preso il via martedi’, con la partecipazione di oltre 30.000 espositori di esportazioni e piu’ di 200.000 acquirenti esteri pre-registrati. Questa edizione presenta per la prima volta una zona speciale per i robot di servizio! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6102204/6102204/2025-04-17/cina-137ma-fiera-canton-mostra-resilienza-vitalita-di-commercio-estero-nazionale Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: think tank Xinhua, rapporto evidenzia soluzioni nazionali a sfide globali - Con il suo rapido sviluppo e la crescente influenza internazionale, la Cina si e’ impegnata sempre di piu’ negli affari globali, offrendo soluzioni cinesi alle sfide globali come la poverta’ e il cambiamento climatico sia nei concetti che nell’azione, secondo un rapporto del think tank di Xinhua pubblicato oggi. Il rapporto, intitolato “Promuovere lo sviluppo e il progresso della civilta’ umana attraverso lo scambio e l’apprendimento reciproco”, e’ stato pubblicato dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua. 🔗romadailynews.it

Cina: case auto europee condividono opportunita’ nazionali di NEV - Mentre l’industria automobilistica mondiale accelera la sua transizione verso l’elettrificazione e l’intelligenza, il mercato cinese dei veicoli a nuova energia (NEV), sostenuto dalle sue vaste dimensioni, dalla catena industriale completa e da un coerente sostegno politico, e’ diventato una calamita per le case automobilistiche estere. Negli ultimi anni, la produzione e le vendite di NEV in Cina hanno mantenuto una crescita costante, con le multinazionali che hanno approfondito le partnership locali, incrementato gli investimenti in R&S e sincronizzato il loro sviluppo con ... 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: marchi nazionali in mostra al Salone dell'auto di Shanghai; Pubblicato il quarto studio dell’EPO e dell'IEA sui brevetti riguardanti le reti elettriche; Cina: mostra di centenario marchio italiano debutta per la prima volta a Shanghai (1); Le nuove marche di auto cinesi all’assalto del mercato italiano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: marchi nazionali in mostra al Salone dell’auto di Shanghai - I visitatori osservano una Xpeng P7+ esposta alla 21ma edizione della Shanghai International Automobile Industry Exhibition, a Shanghai, nella Cina ... 🔗romadailynews.it

Cina: Guangzhou ospita mostra “Italian Shoe Design” - Questa foto, scattata il 15 aprile 2025, mostra una scarpa esposta alla mostra "Italian Shoe Design" a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del ... 🔗romadailynews.it

Cina: mostra di centenario marchio italiano debutta per la prima volta a Shanghai - Sulle rive del fiume Huangpu, a Shanghai, si tiene la prima mostra ... del debutto" in Cina e a Shanghai. Questa non è solo un'innovazione nei modelli commerciali, ma anche un'importante ... 🔗elivebrescia.tv