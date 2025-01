Lanazione.it - Scandicci, Nicoletta Verna racconta il suo Libro della vita

(Firenze), 31 gennaio 2025 - La prossima ospite de Ildi, in cartellone domenica 2 febbraio alle 11, come al solito all'Auditorium Rogers, èè nata nel 1976 a Forlì e vive a Firenze, dove lavora come editor di narrativa italiana. È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa e ha insegnato Teorie e tecnichecomunicazione presso diversi atenei e istituti italiani. Il suo romanzo d’esordio Il valore affettivo (Einaudi 2021 e 2024) ha ottenuto la Menzione SpecialeGiuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino e ha vinto il Premio Massarosa e il Premio Severino Cesari. Nel 2024 esce, sempre per Einaudi, I giorni di Vetro, che ha vinto il Premio Manzoni romanzo storico. Ilscelto dallaè Una questione privata di Beppe Fenoglio, un capolavoroletteratura italiana, un romanzo che ha saputo catturare l’essenzaResistenza italiana, restituendoci un ritratto vivido e intenso di un’epoca crucialenostra storia.