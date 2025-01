Calciomercato.it - Roma-Eintracht, Ranieri: “Paredes non era furioso, ma deluso. Se va via mi dispiace”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo la bella vittoria contro i tedeschi che vale il passaggio al playoff come testa di serieLaconclude al 15esimo posto la League Phase di Europa League, passando al playoff per accedere agli ottavi come testa di serie, per cui affronterà Ferencvaros o Porto giocando il ritorno in casa. Al turno successivo, eventualmente, la possibilità concreta è quella di dover affrontare un altro derby con la Lazio.Claudio– calciomercato.itDi questo e non solo ha parlato Claudioin conferenza stampa dopo il match:Cosa è successo con? “Eranon, voleva continuare e giocare, è bello è bello”.Non ha parlato con lui riguardo al Boca? “No, onestamente non mi interessa. Io sono contentissimo se lui resta, sa che stima ho di lui e mirebbe se andasse via.