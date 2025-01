Romadailynews.it - Pd: Valeriani, grazie a Schlein e Majorino per la fiducia

A Ellye Pier Francesco“ringrazio per lache hanno manifestato nei miei confronti con la scelta di indicarmi come coordinatore nazionale del forum casa del Partito democratico”.Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza e consigliere del Pd della Regione Lazio Massimiliano.“Il tema dell’abitare e’ uno dei grandi fronti aperti in Italia – proseguedel Pd – da una destra ipocrita che scarica sulle fasce sociali piu’ deboli i costi di politiche indifferenti ai problemi delle persone che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e che scontano l’assenza di qualsiasi misura di sostegno al reddito e ai bisogni primari.Quello della casa e’ un tema sensibile per un numero sempre piu’ ampio di fasce sociali e ha bisogno di proposte concrete per essere affrontato e risolto.