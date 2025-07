Quali caramelle piacciono ai giovani di oggi? Preferiscono quelle gommose e morbide

Le nuove generazioni di giovani italiani sono appassionate di caramelle, prediligendo quelle gommose e morbide che offrono un’esperienza sensoriale unica. Con il 39% di loro che preferisce aromi agrumati, la varietà di texture rappresenta un elemento chiave: gommose, morbide e lisce si contendono il primo posto. La voglia di sperimentare e uscire dai confini del consueto rende i gusti delle caramelle un vero e proprio mondo di scoperta. Quindi, cosa riserva il futuro delle preferenze dolci?

Per 4 italiani su 10 (39%) della Gen Z il gusto di caramelle preferito è quello agrumato. Per quanto riguarda le texture, tra le più apprezzate troviamo quelle gommose in prima posizione (48%), seguite dalle morbide (42%) e dalle lisce (38%). E non finisce qui: alla Gen Z, infatti, piace sperimentare. Valicare i confini del consueto e provare nuove esperienze è un tratto peculiare delle nuove generazioni, e non sorprende quindi che i gusti internazionali, provenienti da ogni parte del mondo, vadano per la maggiore. Molto apprezzate infatti le note fresche ed esotiche dei sapori tropicali, scelte dal 35% dei giovani consumatori. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it