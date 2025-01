Juventusnews24.com - Parma Lecce 1-3: lo scontro salvezza è giallorosso! Decisiva la doppietta di Pierotti e la rete di Krstovic

di Redazione JuventusNews241-3:ladi. Ecco come è andata la sfida del Tardini tra Pecchia e Giampaolo, il tabellinoE’ terminato il match delle ore 20:45 di questo venerdì di Serie A: la sfida tra, valida per la ventitreesima di campionato, è terminata con il punteggio di 3 a 1 a favore della formazione giallorossa.Giallorossi che recuperano il gol iniziale di Valeri su rigore grazie alladi, dopo solo un minuto, e alladi. Ilconquista così tre punti fondamentali per la lottae mette in serie difficoltà ildell’ex Juve Pecchia.Leggi su Juventusnews24.com