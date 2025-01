Nuovi acquisti a gennaio e lista Uefa cosa prevede il regolamento di Champions Europa e Conference League

Leggi su Sportface.it

Calciomercato e, un doppio intreccio che un tempo limitava le scelte delle squadre in maniera stringente e che oggi è di gran lunga regolato da un sistema più flessibile. Ci sono comunque alcune regole da tenere d’occhio. Venerdì 3 febbraio chiuderà il mercato diper i cinque top campionati e otto giorni dopo inizieranno gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta di. Nel mezzo, giovedì 6 febbraio, le squadre dovranno consegnare ladefinitiva comprensiva di (eventuali) modifiche. Entra nel vivo una stagione di prime volte caratterizzata dallassima fase campionato e dal Mondiale per club a 32 squadre in programma tra giugno e luglio. Gli impegni sono tanti e il mercato di riparazione ha offerto alle squadre l’assist per correggere errori commessi in estate e per rinforzarsi in determinate posizioni.