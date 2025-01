Sport.quotidiano.net - Nonostante la crisi finanziaria. Ktm contro tutti. Bastianini c’è: ’Sono motivato’

Ladel gruppo. Le prospettive future tutte da interpretare, ma Ktm al via della stagione 2025 ci sarà. E con una squadra di piloti con ambizioni importanti. Giovane, giovanissimo il team Reb Bull Factory: il talento Acosta al fianco di Brad Binder. Di esperienza con il fascino di chi ha una voglia matta di rivalsa, il team satellite Tech3, con l’ex compagno di Pecco, in Ducati,e l’ex Aprilia, Vinales. "Sono motivato – giura Enea – e verso la terza o quarta gara saremo competitivi. Dobbiamo mantenere la calma all’inizio – continua – perché è importante capire la moto e la squadra. Quando ho provato la moto ho capito tutto il suo potenziale ed è impressionante come si possa andare sul bordo della curva e come il cambio sia più veloce. E’ davvero molto, ma molto, veloce.