Linkiesta.it - Nei ristoranti italiani è ancora molto difficile pagare la mancia con carta

Leggi su Linkiesta.it

Quasi la metà dei clienti ormai paga il conto al ristorante con ladi credito. Ma se si vuol lasciare anche laper il cameriere, nella maggior parte dei casi serveil vecchio contante accanto allo scontrino. E se non hai spicci, pazienza.Nonostante siano passati due anni dalla norma che ha introdotto la tassazione agevolata per le mance, molti Pos non sono statiabilitati per pagarla in modalità digitale. Colpa delle banche, restìe ad aggiornare con tempestività gli apparecchi in dotazione ai clienti per la doppia «strisciata»: una per il conto (compresa di Iva) e una per la, tassata dal 2023 al 5 per cento. Ma anche colpa dei titolari dei locali, molti dei qualinon conoscono la normativa in vigore e non la applicano.In pochi, in bar e, hanno un registratore di cassa che dà la possibilità di battere a parte la voce “”.