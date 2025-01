Zonawrestling.net - Mustafa Ali: “Ecco perché ho firmato con la TNA”

Il suo licenziamento dalla WWE era arrivato come un fulmine a ciel sereno, pochi giorni prima di un’apparizione già programmata in un PPV in NXT che è stata poi ovviamente cancellata. Dall’autunno 2023Ali è diventato uno dei nomi più interessanti del circuito indipendente, facendo registrare un sold out dopo l’altro nelle sue apparizioni, fino ad arrivare alla TNA, dove ha lottato per alcuni mesi vincendo anche il titolo della X Division. E ora, dopo essersi allontanato per qualche mese, è tornato definitivamente nella compagnia, prima confrontando Mike Santana durante Impact e poi annunciando ufficialmente la sua firma.BREAKING: TNA Wrestling confirmed today that it has signed @AliX, a former X Division Champion and the 2024 X Division Star of the Year award-winner, as first reported by @SInow.