Morte di Matteo Pietrosanti | la famiglia si oppone all’archiviazione Chieste nuove indagini

La tragica scomparsa di, il giovane calciatore morto in campo il 2 marzo 2022 durante una partita allo Stadio D’Annibale di Priverno, continua a essere al centro di una battaglia legale. I familiari del 15enne, rappresentati dagli avvocati Angelo e Daniela Fiore, hanno presentato un’opposizione alla richiesta di archiviazione del caso, chiedendo l’imputazione coatta o, in alternativa,.L’iter giudiziario e la richiesta di giustiziaIl giudice del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano, dovrà pronunciarsi sulla richiesta dei familiari, che si oppongono per la seconda voltadel caso. Dopo il primo tentativo di chiusura delle, il giudice per lepreliminari Mario La Rosa aveva disposto ulteriori accertamenti. Tuttavia, la Procura ha nuovamente richiesto l’archiviazione, non ravvisando elementi sufficienti per esercitare l’azione penale.