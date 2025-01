Mistermovie.it - Mister Movie | Mel Gibson annuncia le riprese di La passione di Cristo 2: Resurrezione a marzo

Mel, uno dei registi più controversi e acclamati di Hollywood, ha recentemente parlato della lunga attesa per il sequel di Ladi, intitolato The Resurrection.Data InizioLadi2:2025Durante un’apparizione al JRE Podcast,ha rivelato che, nonostante non ci sia ancora una data ufficiale di inizio, la pre-produzione del film sta finalmente prendendo piede e che lepotrebbero iniziare molto presto. Con The Resurrection in fase di sviluppo da quasi due decenni, sembra che questo sia il momento giusto per portare avanti il progetto tanto atteso.Un Nuovo Capitolo per Gesù: Jim Caviezel Torna nel Suo Ruolo IconicoIl sequel di Ladivedrà il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, il personaggio che lo ha reso celebre in tutto il mondo.