Milan-Inter la probabile formazione | Conceicao prepara cambi e una novità!

Qualche difficoltà per Sergio, che medita su deie su unaper il derby. Di seguito tutte le ultime sulladi, in programma domenica alle ore 18.00.IL MOMENTO – Quella dei rossoneri è una situazione particolare, dentro e fuori il campo. La sconfitta contro la Juventus in campionato, la vittoria in rimonta per un soffio sul Parma e la caduta di Zagabria in Champions League non aiutano a mantenere alto l’umore della squadra di Sergio. Il derby di Supercoppa Italiana vinto fa pagare il conto ai rossoneri, che proprio tra due giorni si trovano ad affrontare un nuovo. La stracittadinaese non arriva nel momento migliore, al contrario di quanto accade per la squadra di Simone Inzaghi. Anche gli infortuni portano qualche grattacapo a, che nelladiè costretto a qualcheo e unaimportante.