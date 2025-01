Lettera43.it - Medio Oriente, Hamas comunica i nomi dei tre ostaggi che saranno liberati domani

Le Brigate al Qassam, il braccio armato di, hannoto che rilasceranno trenell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto con Israele. Iconfermati sono Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas. Quest’ultimo è il padre di due bambini rapiti insieme alla madre, da cui era stato separato e che, secondo quanto è emerso, potrebbero essere deceduti. Fonti israeliane riferiscono che l’elenco degliindicato daè stato approvato e rispetta gli accordi stabiliti. I familiari delle persone previste per il rilascio stanno ricevendozioni ufficiali in vista del loro ritorno, previsto per il 1° febbraio.Il valico di Rafah (Getty).Kallas: «L’Unione europea al valico di Rafah per aiutare nelle operazioni»Intanto, secondo l’emittente Kan, il valico di Rafah, tra Egitto e Gaza, sarà riaperto nella giornata del 31 gennaio al transito dei civili palestinesi, un’anticipazione rispetto alla data originaria fissata per domenica 2 febbraio.