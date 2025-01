Metropolitanmagazine.it - Le serie TV HBO che attendiamo di più per il 2025 (e oltre)

Per gli appassionati diTV l’HBO è da sempre una fidata compagna di prodotti di qualità. È grazie alla HBO che abbiamo avuto unasplendida come True Detective o unaiconica, diventata un cult, come Il Trono di Spade. Dopo il grande successo di The Penguin, spin-off del film The Batman, c’è grande attesa per il nuovo anno. Ecco quindi quali sono leTV attesissime di HBO per il(e non solo)!Ecco leTV HBO più attese delThe White Lotus – Photo Credits sortiraparis.comIniziamo parlando del titolo più atteso del, la seconda stagione di The Last of Us. La, che riprende l’omonimo videogioco, con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey è stata un grandissimo successo per la HBO, apprezzata sia dalla critica che dai telespettatori. C’è grande curiosità e ansia (chi ha giocato col videogioco sa) per la seconda stagione.