Ilrestodelcarlino.it - L'ad di Ferrari Benedetto Vigna agli studenti di Urbino: "Dall'errore si migliora”

, 31 gennaio 2025 - “Facciamo attenzione a non diventare i servi della gleba dei tecno-feudatari”: questo uno dei tanti messaggi che il dirigente e imprenditore, amministratore delegato di, ha rivolto stamattinae a tutti i presenti all’inaugurazione dell’anno accademico numero 519 dell’Università degli studi diCarlo Bo. Un elogio all': 'purché capito' La sua lectio magistralis, introdotta dai saluti dei rappresentanti degli, del personale amministrativo e del magnifico rettore Giorgio Calcagnini, è stato un elogio all’, ma con un sottotitolo importante: ‘purché capito’. Ha infatti spiegato, ad indal 2021: “Occorre capire che, come dicono i giapponesi, con cui ho avuto intensi rapporti lavorativi nella mia carriera, bisogna apprendere ersi continuamente, senza avere un obiettivo di successo unico e inamovibile.