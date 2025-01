Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery vuole rimettersi in marcia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A grandissimi passi si avvicina il ritorno in campo dellaGrottazzolina. Protagonista di un 2025 decisamente molto importante in termini di risultati e con una volata finale di stagione tutta da vivere. Dopo lo stop forzato a causa della Final Four di Coppa Italia, coach Massimiliano Ortenzi e i suoi ragazzi sono pronti a tuffarsi in questo rush finale da vivere intensamente e tutto d’un fiato. E l’inizio è proprio domenica alle ore 18 al PalaSavelli dove arriverà Milano, formazione attualmente in sesta posizione in classifica e dunque in lotta per il miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Attesa altissima in casacon le tantissime richieste di biglietti arrivate e con la prevendita che scorre via a grandi passi. Senza dimenticare le modalità online sul sito Vivaticket, gli appassionati fino a domenica potranno acquistare il tagliando in prevendita al al botteghino del PalaSavelli dalle 16,309 alle 19,30 mentre domenica l’apertura mattutina è prevista dalle 10 alle 13, al pomeriggio invece si inizia alle 15 fino al fischio d’inizio dell’incontro.