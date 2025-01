La Groenlandia all’America per difenderla da Cina e Russia

Leggi su Open.online

Laè nel mirino di. E la Danimarca non è in grado di. Per questo, spiega Tom Dans, che è stato cancelliere per l’Artico durante il primo mandato di Donald Trump, è il caso che il suo controllo vada agli Usa. «La questione principale riguarda la sicurezza. La sicurezza del popolo americano. Ma anche quella di tutto il mondo libero, dato che una serie di fattori geopolitici, strategici e anche climatici hanno cambiato la situazione sul terreno. Copenaghen non vuole investire adeguatamente per la sicurezza», dice oggi a Massimo Gaggi che lo intervista per il Corriere della Sera.Trump e laLa premier Mette Frederiksen ha cercato di evitare un conflitto col potente alleato nella Nato. Ma nel colloquio tra i due leader il presidente americano ha minacciato di mettere dazi pure sulla Danimarca.