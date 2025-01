La bufala di Putin che chiede l’estradizione di Fauci come parte dell’accordo di pace con l’Ucraina

Leggi su Open.online

Il sito The People’s Voice è noto per essere uno dei maggiori diffusori di bufale negli Stati Uniti, veicolando teorie del complotto e sfruttando palesi fotomontaggi per sostenere attività diffamatorie. In un precedente articolo avevamo trattato lasul divorzio tra Michele e Barack Obama per una fantomatica «storia della pedofilia». Questa volta, ci occupiamo della fantomatica richiesta di estradizione didadidicon.Per chi ha frettaLa notizia proviene da un sito che genera false notizie e teorie del complotto.Non c’è alcun riscontro della notizia dai mezzi della propaganda del Cremlino.Non esiste un trattato tra Russia e Stati Uniti che comporti la possibilità di estradizione di un cittadino americano.AnalisiGli utenti condividono lo screenshot dell’articolo di The People’s Voice tradotto in italiano: «di” per “crimini contro l’umanità”dicon».