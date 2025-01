Calciomercato.it - Juventus, venerdì di passione per Danso: bianconeri in attesa del via libera

Grande attenzione in casaper l’evolversi della vicenda: ipuntano forte sull’austriaco come ultimo innestoUndecisamente particolare e tutto da vivere, per la, con diversi fronti di interesse. A mezzogiorno, iscopriranno il loro destino in Champions League, con il 50% di possibilità di doversi affidare a uno spareggio con il Milan per accedere agli ottavi di finale. E anche con il 50% di possibilità di un successivo incrocio con l’Inter al turno seguente. E mentre la squadra prepara un match fondamentale in campionato con l’Empoli, c’è anche da lavorare sul calciomercato, dove il lavoro di Giuntoli non è ancora finito, anzi.diperindel via– Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Il dirigente bianconero era convinto di aver fatto quanto doveva con gli acquisti dei giorni scorsi, ma i piani sono cambiati improvvisamente.