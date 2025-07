Napoli visite mediche e firma | definita la cessione di un esubero

Il Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato, definendo la cessione di un esubero e programmando le visite mediche e la firma con un giocatore fuori dai piani. La squadra partenopea punta a rinforzarsi ulteriormente con Noa Lang e Sam Beukema, investimenti importanti che contribuiranno a plasmare il nuovo volto del club. La fase di preparazione in vista del ritiro di Dimaro si arricchisce di novità decisive per il futuro azzurro.

Il Napoli sta definendo in queste ore la cessione di un giocatore che non rientra più nei piani del club: mancano le visite mediche e la firma Quello del Napoli è un mercato che è già decollato e che sta attendendo un paio di colpi prima del ritiro di Dimaro. Si parla ovviamente di Noa Lang e Sam Beukema, per i quali il club partenopeo farà un grande investimento. Il nuovo Napoli inizia a prendere forma, alla già definita ossatura della rosa verranno aggiunti degli elementi in grado di portare più qualità viste le quattro competizioni da giocare. Inoltre, in queste ore si sta definendo anche una cessione di un esubero.

