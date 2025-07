Nubifragio su Bisceglie | distrutto il mercato straordinario in piazza Vittorio Emanuele

Quella che avrebbe dovuto essere una giornata di mercato e opportunità si è trasformata in un incubo, con il violento nubifragio che ha colpito Bisceglie, devastando il mercato straordinario in piazza Vittorio Emanuele. Tra pioggia torrenziale e danni, la città si è trovata a fronteggiare una vera emergenza. Ora, più che mai, è tempo di unirsi e riscoprire la forza della comunità per ricostruire e guardare avanti.

Quella che doveva essere una domenica di lavoro e opportunità si è trasformata in un pomeriggio di paura e devastazione. Il violento nubifragio che si è abbattuto su Bisceglie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nubifragio su Bisceglie: distrutto il mercato straordinario in piazza Vittorio Emanuele

In questa notizia si parla di: nubifragio - bisceglie - distrutto - mercato

?Barletta-Andria-Trani, Puglia: Improvviso nubifragio segnalato tra Bisceglie e Molfetta. Raffiche di downburst sulla costa tra Bisceglie e Molfetta. Primo video di "MeteOne Puglia e Basilicata". Foto del mercato di Bisceglie danneggiato dal vento. Vai su X

Meteo: Bisceglie (BT), forte nubifragio trasforma le strade in torrenti, il Video - Un violento temporale ha scatenato un nubifragio nel pomeriggio di lunedì 19 agosto sulla cittadina di Bisceglie in provincia di Barletta (Puglia). Secondo ilmeteo.it