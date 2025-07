Frattesi si opera di ernia inguinale | quanto resterà fermo e quando potrà tornare in campo

Dopo aver deciso di sottoporsi a un intervento per l’ernia inguinale, Frattesi si prepara a un percorso di recupero che interesserà tutta la preparazione estiva. Ma quanto tempo dovrà restare fermo e quando potrà tornare in campo? La sua riabilitazione sarà fondamentale per riprendere al massimo livello e contribuire nuovamente alle sorti dell’Inter. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'Inter perderà Frattesi per tutta la preparazione estiva: il giocatore ha scelto di operarsi di ernia inguinale per risolvere un problema che lo tormenta da molto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

