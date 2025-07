Tempesta Milanocade albero | donna muore

Una violenta tempesta ha sconvolto Milano e provincia, lasciando strazianti tracce di distruzione e dolore. Il nubifragio, iniziato alle 17.30, ha portato vento, grandine e allagamenti, culminando in una tragedia che ha colpito la comunità di Robecchetto con Induno. Mentre i soccorsi sono ancora al lavoro, questa calamità ci ricorda quanto sia fragile il nostro equilibrio con la natura. Il nostro cuore è con le vittime e le loro famiglie.

19.55 Un violento nubifragio si √® abbattuto su Milano e provincia a partire dalle 17.30. La tempesta di vento e grandine ha causato una vittima a Robecchetto con Induno:una donna di 63 anni schiacciata da un grosso albero mentre era in una zona boschiva. Colpiti anche una donna di 68 anni e un uomo di 70,tutti e due feriti e trasportati in 2 diversi ospedali in codice giallo. Nel Milanese ci sono stati decine di di allagamenti e cedimenti. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha raccomandato prudenza alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it