Calcio femminile | la Norvegia batte 2-1 la Finlandia e va in fuga nel girone A degli Europei

Nel battesimo della quinta giornata agli Europei di calcio femminile 2025, la Norvegia conquista una vittoria emozionante contro la Finlandia, 2-1, e si posiziona in testa al girone A. Una gara ricca di suspense, con le norvegesi che, grazie a due reti fortunate, riescono a superare le avversarie in un finale mozzafiato. La sfida ha dimostrato ancora una volta come la determinazione possa fare la differenza sui campi europei.

Alla fine la spunta la Norvegia. La compagine rosso-bianco-blu  ha sconfitto per 2-1 la Finlandia nel primo match valido per la quinta giornata dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, balzando così in testa al raggruppamento A. Vittoria quasi all’ultimo respiro per le nordiche, maturata grazie a due reti un po’ fortuite.  Sono proprio le ragazze guidate da Gemma Grainger ad aprire per prima le marcature dopo appena tre minuti di gioco per merito di Graham Hansen, brava a penetrare sul lato corto dell’area superando Tynnilla e cercando l’assist dalla linea di fondo, trovando però la risposta dell’avversaria Nystrom, la quale nel tentativo di spazzare via la sfera la spedisce invece nella propria porta. 🔗 Leggi su Oasport.it