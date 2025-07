Lupo applaude l’Inter | Chivu? Ecco che scelta è stata per i nerazzurri

L’Inter ha scelto di affidare la panchina a Chivu, un gesto che ha già suscitato entusiasmo e curiosità tra i tifosi nerazzurri. Fabio Lupo, ex direttore sportivo e voce esperta del calcio italiano, analizza questa decisione audace, sottolineando come il nuovo corso interista possa portare a risultati sorprendenti. Ma quali sono le vere potenzialità di questa scelta strategica? Scopriamolo insieme, perché il futuro dei nerazzurri potrebbe riservare grandi novità.

Lupo si è espresso sulla scelta dell'Inter di affidare la panchina a Chivu: le dichiarazioni. Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo tra le altre di Sampdoria e SPAL, ha commentato così il nuovo corso Inter targato Chivu. LE PAROLE – «L'Inter ha scelto un profilo che conosce il mondo nerazzurro. Quella del Parma è sulla carta una mossa azzardata, ma il campo come sempre è il giudice sovrano delle scelte estive. Il mercato? Fin qui ci sono state operazioni interessanti. I cosiddetti veterani garantiscono affidabilità e un rendimento ancora di valore. Penso a De Bruyne che è stato un colpo importante per il Napoli, ma anche Immobile per il Bologna e Dzeko per la Fiorentina»

