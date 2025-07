Thimmamma Marrimanu, l'albero che divenne foresta, incanta con la sua maestosa presenza nell'arido paesaggio dell'Andhra Pradesh. A soli 25 km da Kadiri, questo gigante verde si estende su oltre 19 km quadrati, sfidando il tempo e la natura. Riconosciuto dal Guinness dei Primati come il più grande albero vivente del mondo, rappresenta un miracolo della biodiversità . La sua storia affascina e invita a scoprire i segreti di questa straordinaria meraviglia naturale.

Nell'arido paesaggio dell'Andhra Pradesh, a circa 25 chilometri dalla città di Kadiri, si erge uno dei più straordinari spettacoli naturali del pianeta. Quello che da una vista satellitare appare come un'intera foresta che abbraccia più di 19 chilometri quadrati di terra, eclissando case e palazzi circostanti, è in realtà un singolo organismo vivente: Thimmamma Marrimanu, il Ficus benghalensis che ha conquistato il Guinness dei Primati come l'albero con la chioma più estesa al mondo. La maestosità di questo gigante botanico lascia senza fiato. Con la sua chioma che copre più di 19 chilometri quadrati, un'area talmente vasta che osservandola si fa fatica a distinguere dove finisca, l'albero stende i propri rami in un abbraccio che supera qualsiasi immaginazione.