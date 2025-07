Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore

Una tragedia scuote Rapallo: una turista di circa 50 anni, durante una vacanza in un albergo di lusso, perde tragicamente la vita cadendo dalla finestra della camera condivisa con il marito. Mentre le autorità indagano sulle cause di questo evento drammatico, la comunità si interroga sulle circostanze di una perdita così improvvisa e dolorosa. La salma è stata messa a disposizione delle autorità, mentre si attende di fare luce su questa scomparsa improvvisa e inquietante.

Una turista in vacanza a Rapallo in un albergo di lusso √® morta precipitando da una finestra della stanza che divideva con il marito. I responsabili dell'albergo hanno chiamato i soccorsi attraverso il 118 ma non √® stato possibile salvare la donna, che ha circa 50 anni. Sul posto anche polizia e carabinieri per chiarire le cause della caduta partendo dalla ricostruzione delle ultime ore di vita della turista. La salma √® a disposizione dell'autorit√† giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore

