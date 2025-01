Agi.it - Jovanotti in Vaticano: "A Sanremo arriverò con una sorpresa". Gaza? "Non trovo nemmeno le parole"

AGI - "Persto preparando una bellache ha a che fare con la passione della musica". Così, a margine di una conferenza stampa in, riguardo alla sua partecipazione all'Ariston nella prima giornata. A chi gli domandava qualche anticipazione, il musicista ha confessato: "Non la soio, ci sto lavorando giorno per giorno. È molto spettacolare, mi hanno dato carta bianca". Nella prima serata del Festival di, il duetto tra la cantante israeliana Noa la cantante palestinese Mira Awad, "forse non fermerà la guerra ma sicuramente pianterà un seme" di speranza ha poi proseguito. "Queste cose nella musica continuano ad accadere, le guardo con speranza", ha sottolineato l'artista che poi scherzando ha aggiunto: "Nella musica succedono cose che voi umani.