Oggi a Rouen, il Tour de France 2025 ha regalato un emozionante spettacolo con Tadej Pogacar che conquista la sua centesima vittoria in carriera. Una giornata di pura adrenalina, con Vingegaard che non molla e la classifica che si mantiene incerta fino all’ultimo metro. La battaglia tra i grandi continua ad appassionare gli spettatori; e questa tappa si conferma come un capitolo memorabile nella storia del grande ciclismo.

Rouen (Francia), 8 luglio 2025 - La tappa 4 del Tour de France 2025 è la giornata di Tadej Pogacar, che raggiunge la tanto agognata vittoria numero 100 in carriera e lo fa con un grande lavoro della sua UAE Team Emirates-XRG in un'altra giornata dalle forte sembianze di una Classica. Sull'ultima rampa di giornata lo sloveno, che ieri ha 'lasciato' la maglia a pois al compagno di squadra Tim Wellens per risparmiarsi le incombenze delle premiazioni e anche per tornare a vestire quella iridata, fa il vuoto: Jonas Vingegaard a fatica si riporta alla sua ruota e, con lui, tutti gli altri pezzi grossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chi ha vinto la tappa di oggi al Tour de France: Pogacar da paura, Vingegaard non molla. Classifica e ordine d’arrivo

