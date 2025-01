Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Biec, le chat inguaiano Boeri

Si aggrava la posizione dell’archistar Stefano, indagato (ma la procura ne ha chiesto gli arresti) nell’sulla gara da 8,6 milioni di euro per il progetto della Beic di Milano, vinta da alcuni “discepoli” die di Cino Zucchi (altro archistar finito nell’indagine). Entrambi martedì dovranno comparire davanti al gip Luigi Iannelli per l’interrogatorio preventivo.“Mandami tue note su valori del progetto”A inguaiare, che era presidente di giuria del concorso internazionale il messaggio inviato via Whatsapp all’architetto Andrea Caputo, uno dei concorrenti in gara (che, in teoria, sarebbero dovuti essere anonimi) cinque giorni prima della seduta decisiva per stabilire i vincitori: “Mandami tue note su valori del progetto. soprattutto funzionali”.Per tutta risposta, Caputo manda su Whatsapp una lunga descrizione di 23 righe con i dettagli della proposta architettonica in corsa che si classificherà terza, aggiudicandosi un premio in denaro da 44.