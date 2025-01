Quotidiano.net - Immigrazione: Resistenza della Magistratura Italiana alle Misure del Governo Meloni

"Con la sospensione di parte degli immigrati trasferiti in Albania, si assiste a un atteggiamento dida parte di un pezzonei confronti delleadottate per garantire la sicurezza e contrastare l'irregolare". Lo dichiara in una nota il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. "Ancora una volta ci troviamo di fronte a una presa di posizione che sembra andare oltre l'ambito giuridico, assumendo una connotazione politica e ostacolando l'azione del. Il centrodestra guidato da Fratelli d'Italia - aggiunge - non si lascerà intimidire e proseguirà il percorso intrapreso che è ben chiaro agli italiani e non può essere fermato da chi cerca di bloccare, con pretesti giudiziari, interventi necessari per il beneNazione".