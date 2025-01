Ilgiorno.it - Il “Remigration summit“: "È terribile, va impedito"

"Ilil 17 maggio a Milano? Una cosa, su cui dobbiamo esprimerci tutti, intendo tutta la città, in maniera decisa. Il Comune farà qualcosa per evitare il? Stiamo vedendo". Scende in campo anche il sindaco Giuseppe Sala contro l’appuntamento che l’estrema destra vorrebbe organizzare nel capoluogo lombardo. "", cioè remigrazione, il termine usato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per annunciare il rimpatrio degli immigrati clandestini in America. Un termine che l’internazionale “nera“ in Europa vorrebbe rilanciare in chiave anti-immigrazione. Il primo cittadino milanese, da questo punto di vista, sottolinea che "nessuno di noi immagina di poter vivere in una realtà in cui rispetto all’immigrazione non ci siano forme di controllo e non ci siano modalità per rimanere nel mondo delle regole.