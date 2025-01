Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato perde il controllo: vola una sedia

ha nuovamente usato la violenza al. Dopo aver lanciato uno sgabello in tugurio e colpito il muro del bagno, il modello milanese si è reso protagonista di un altro episodio di rabbia. Durante una pausa pubblicitaria, si è sentito un forte rumore e Stefania Orlando ha chiesto cosa fosse accaduto. Il gesto ha spaventato alcuni concorrenti e ha riacceso il dibattito sui suoi comportamenti.: la crisi diSubito dopo l’episodio, Maria Vittoria Minghetti ha spiegato il motivo della crisi del concorrente. “Per la cosa di Helena. Riferito alla situazione di Helena, Jessica mi ha appena detto che è per il fatto che lui ha realizzato che tutto gira intorno ad Helena”. L’ossessione per le dinamiche legate alla modella brasiliana sembra aver influito sull’equilibrio emotivo di